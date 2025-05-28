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ГД одобрила законопроект о самозапрете на азартные игры

Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на участие в азартных играх
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Depositphotos

Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона дает гражданам право отказаться от участия в азартных играх. Для этого нужно подать заявление регулятору. В заявлении следует указать желание исключить себя из списка участников азартных игр. Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Документ подготовили депутаты разных фракций.

В законопроекте прописан порядок реализации этого права. Также указано, как исключить информацию о человеке из перечня, если он передумает.

26 мая глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России осенью ограничат до 20 количество банковских карт, оформляемых на одно физическое лицо.

С 15 мая в России вступил в силу новый закон, который устанавливает предел на суммы переводов между физическими лицами в размере 100 тысяч рублей в месяц для определенной категории граждан. Если необходимо перевести сумму, превышающую 100 тысяч рублей, гражданин должен будет обратиться в отделение банка и предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Данная мера затронет только тех лиц, информация о которых имеется в базе данных Центробанка и связана с мошенничеством.

Ранее была названа дата запуска самозапрета на оформление SIM-карт в России.

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