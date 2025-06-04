Две девушки с подельниками организовали подпольное казино в ХМАО и попались

В Нижневартовске накрыли казино, организованное двумя местными жительницами, сообщает СУ СКР по ХМАО — Югре.

По версии следствия, две девушки и их подельники, чьи личности пока не установлены, оборудовали нежилое помещение по улице Северной в Нижневартовске и проводили там азартные игры.

«В ходе следственных действий изъят 31 системный блок и другое компьютерное оборудование, с помощью которого проводились азартные игры, наличные денежные средства в размере более 200 тыс. рублей, а также различная документация», — сказано в сообщении.

За организацию и проведение азартных игр виновницам грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до 4 лет. Ведется следствие.

Ранее россиянин ограбил офис микрозаймов и проиграл деньги в онлайн-казино.