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Азербайджанская компания предложила соединить Каспий и Черное море подземным тоннелем

В Азербайджане предложили соединить Каспийское и Черное моря подземным тоннелем
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Depositphotos

Азербайджанская компания ADOG и Международный порт Зира выдвинули предложение о строительстве подземного тоннеля, который соединит Каспийское и Черное моря. Об этом сообщает азербайджанский информационный портал Minval Politika.

Проект предусматривает прокладку тоннеля диаметром 10 метров, соединяющего Каспий с Черным морем (по территории Грузии или России). За счет естественной разницы высот вода сможет поступать в Каспий самотеком без необходимости использования насосов.

Инициаторы проекта утверждают, что это поможет стабилизировать уровень воды в Каспийском море, который в последние годы демонстрирует устойчивое снижение, угрожая экономике, экологии, а также инфраструктуре прикаспийских стран.

В компании подчеркивают, что проект будет реализован с соблюдением строгих экологических норм и предполагает постоянный мониторинг окружающей среды. В руководстве надеются на рассмотрение этой инициативы на государственном уровне и призывают к проведению предварительных консультаций с компетентными органами.

В апреле сообщалось, что уровень Каспийского моря может упасть на 21 метр к 2100 году. Ученые утверждают, что это грозит экологической катастрофой региону.

Ранее стало известно, что Дания и Германия построят подводный тоннель под Балтийским морем к 2029 году.

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