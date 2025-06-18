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В Иране продлили закрытие воздушного пространства

Tasnim: Иран продлил запрет на международные и внутренние рейсы до 19 июня
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Иран продлил запрет на международные и внутренние рейсы. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития республики Маджида Ахавана.

Представитель ведомства уточнил, что воздушное пространство Ирана будет закрыто до 01:30 мск 19 июня.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Власти Ирана пообещали прошедшей ночью особенно масштабные атаки. При этом Израиль атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана ответил Трампу на призыв сдаться.

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