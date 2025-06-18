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Российский спортсмен погиб в зоне СВО

Российский борец греко-римского стиля Бабичук погиб в зоне спецоперации
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Федерация спортивной борьбы России/VK

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в публикации.

Спортсмену было 27 лет. Он был мастером спорта России.

До этого в зоне специальной военной операции погиб призер Паралимпийских игр 2020 года в Токио Александр Работницкий. Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями рассказала, что боевой дух Работницкого не позволил ему оставаться в стороне, когда началась спецоперация. На фронт он отправился добровольцем, чтобы защитить Родину.

В январе на СВО погиб 28-летний гандболист Илья Кожевников. В октябре 2024 года в зоне СВО погиб 27-летний хоккеист Егор Сорокин.

Ранее экс-министр из Саратовской области Беликов погиб в зоне СВО.

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