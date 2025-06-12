Бывший министр одного из регионов РФ погиб на СВО

Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в администрации Новоузенского района, уроженцем которого он был.

В администрации уточнили, что Беликов погиб в районе населенного пункта Марковский в Луганской народной республике (ЛНР) при выполнении боевой задачи. Там назвали бывшего министра «человеком долга и чести», отметив, что его решение защищать родину в трудный час является поступком настоящего патриота.

11 июня Беликова похоронили. Проводить его в последний путь пришли первый замминистра экономического развития Саратовской области Олег Савенков и ряд других представителей региональной власти.

До этого стало известно о гибели военного священника иерея Антония Савченко в зоне проведения СВО, где он выполнял обязанности пастыря. Причиной смерти 32-летнего клирика стали ранения, полученные в результате удара РСЗО HIMARS, осуществленного украинской армией.

Савченко был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части.

Ранее в зоне спецоперации погиб журналист «Известий».