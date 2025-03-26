Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Призер Паралимпиады погиб в зоне СВО

Призер Паралимпиады Александр Работницкий погиб в зоне СВО
close
Илья Питалев/РИА Новости

Призер Паралимпиады-2020 в Токио Александр Работницкий погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

«Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение пойти добровольцем и встать в ряды СВО, защищая свою Родину. Вечная память Александру и погибшим воинам, защищавшим Россию!» — говорится в заявлении.

Известно, что 32-летний Работницкий отправился на фронт в качестве добровольца. В каком именно подразделении служил спортсмен, не уточняется.

На Паралимпиаде в Токио Работницкий завоевал серебряную медаль в беге на 1500 м. Также он выигрывал чемпионат мира в 2019 году и имеет в активе три медали чемпионатов Европы — два золота и серебро.

В январе на СВО погиб 28-летний гандболист Илья Кожевников.

Ранее один из сильнейших людей Украины погиб в зоне СВО.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами