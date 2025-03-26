Призер Паралимпиады погиб в зоне СВО

Призер Паралимпиады-2020 в Токио Александр Работницкий погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

«Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение пойти добровольцем и встать в ряды СВО, защищая свою Родину. Вечная память Александру и погибшим воинам, защищавшим Россию!» — говорится в заявлении.

Известно, что 32-летний Работницкий отправился на фронт в качестве добровольца. В каком именно подразделении служил спортсмен, не уточняется.

На Паралимпиаде в Токио Работницкий завоевал серебряную медаль в беге на 1500 м. Также он выигрывал чемпионат мира в 2019 году и имеет в активе три медали чемпионатов Европы — два золота и серебро.

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