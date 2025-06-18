На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во ВЦИОМе объяснили отказ россиян от рождения детей

Глава фонда ВЦИОМ объяснил отказ россиян от рождения детей жизнью для себя
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Гендиректор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов заявил, что в России не удается добиться повышения рождаемости, поскольку граждане считают, что дети ограничивают личную свободу. Об этом сообщает РБК.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Абрамов отметил, что любовь — это главная причина, по которой люди создают семью и рожают детей, однако есть барьеры, которые не позволяют делать это «в нужном объеме».

»<...> Не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине — дорого растить ребенка <…> Эгоизм — дети мешают личной свободе. <...> Вот это «пожить для себя» — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Главное — это человек, главное — его успех, главное — его счастье, главное — удовольствие. Ради удовольствия граждане продолжают жить», — сказал гендиректор фонда ВЦИОМ.

Модератор дискуссии на тему рождаемости, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко, отметил, что последний год суммарный коэффициент рождаемости в России сохраняется на достаточно низком уровне — 1,4 ребенка на женщину. Для поддержания численности населения показатель должен быть выше 0,7. Однако общемировой уровень составляет всего 2,3 ребенка на женщину, что является самым низким за всю историю.

10 июня в Фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения доложили, что темпы рождаемости на всей планете упали до критического уровня, миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за экономических и социальных трудностей. В ходе опроса каждый пятый респондент заявил, что не может завести столько детей, сколько хотел бы.

Ранее в ЛДПР призвали запретить строительство «человейников» для повышения рождаемости.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами