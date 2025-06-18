Во ВЦИОМе объяснили отказ россиян от рождения детей

Гендиректор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов заявил, что в России не удается добиться повышения рождаемости, поскольку граждане считают, что дети ограничивают личную свободу. Об этом сообщает РБК.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Абрамов отметил, что любовь — это главная причина, по которой люди создают семью и рожают детей, однако есть барьеры, которые не позволяют делать это «в нужном объеме».

»<...> Не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине — дорого растить ребенка <…> Эгоизм — дети мешают личной свободе. <...> Вот это «пожить для себя» — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Главное — это человек, главное — его успех, главное — его счастье, главное — удовольствие. Ради удовольствия граждане продолжают жить», — сказал гендиректор фонда ВЦИОМ.

Модератор дискуссии на тему рождаемости, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко, отметил, что последний год суммарный коэффициент рождаемости в России сохраняется на достаточно низком уровне — 1,4 ребенка на женщину. Для поддержания численности населения показатель должен быть выше 0,7. Однако общемировой уровень составляет всего 2,3 ребенка на женщину, что является самым низким за всю историю.

10 июня в Фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения доложили, что темпы рождаемости на всей планете упали до критического уровня, миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за экономических и социальных трудностей. В ходе опроса каждый пятый респондент заявил, что не может завести столько детей, сколько хотел бы.

Ранее в ЛДПР призвали запретить строительство «человейников» для повышения рождаемости.