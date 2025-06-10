В ООН назвали причины падения рождаемости в мире

Темпы рождаемости на всей планете упали до критического уровня, миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за экономических и социальных трудностей, говорится в докладе Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).

В документе отмечается, что основными причинами снижения рождаемости стали финансовые трудности и высокая стоимость жизни. Каждый пятый респондент утверждает, что не может завести столько детей, сколько хотел бы.

Также опрошенные высказались о сложности совмещения работы и ухода за детьми для женщин, недостаточной эффективности государственной демографической политики, проблемах со здоровьем и политической нестабильности в ряде государств.

В докладе подчеркивается, что население Земли должно увеличиться приблизительно на 3,1 млрд человек в ближайшие 90 лет. Это произойдет за счет стран с высоким уровнем рождаемости в Африке, Азии и Латинской Америке. В Европе и Японии прогнозируется снижение численности населения к 2050 году.

Ранее член Совфеда призвала провести в села высокоскоростной интернет для повышения рождаемости.