РКН заблокировал сайт для писателей Wattpad

Роскомнадзор заблокировал сайт для писателей-любителей Wattpad за систематические нарушения российского законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доступ к сайту Wattpad ограничен с 18 июня 2025 года. Работа Wattpad на территории России может быть возобновлена, если платформа удалит всю запрещенную информацию и приведет свой контент в соответствие с требованиями российского законодательства», — сообщили в РКН.

Речь идет о многочисленных нарушениях федерального закона №149-ФЗ — в авторских публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В РКН уточнили, что с сайта на момент блокировки не удалено 130 страниц с подобным содержанием.

О том, что Wattpad угрожает блокировка в России, Роскомнадзор предупреждал неделю назад.

Прошлым летом Роскомнадзор заблокировал копию сайта фанатских рассказов «Книга Фанфиков» («Фикбук») за ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Тогда в ведомстве тоже отмечали, что неоднократно требовали от владельцев сайта удалить запрещенные материалы, однако ресурс только переносил их на другие страницы под своим контролем.

Ранее РКН высказался о списке запрещенных в СМИ бранных слов.