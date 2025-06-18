На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РКН заблокировал сайт для писателей Wattpad

Роскомнадзор заблокировал сайт для писателей Wattpad за систематические нарушения
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор заблокировал сайт для писателей-любителей Wattpad за систематические нарушения российского законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доступ к сайту Wattpad ограничен с 18 июня 2025 года. Работа Wattpad на территории России может быть возобновлена, если платформа удалит всю запрещенную информацию и приведет свой контент в соответствие с требованиями российского законодательства», — сообщили в РКН.

Речь идет о многочисленных нарушениях федерального закона №149-ФЗ — в авторских публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В РКН уточнили, что с сайта на момент блокировки не удалено 130 страниц с подобным содержанием.

О том, что Wattpad угрожает блокировка в России, Роскомнадзор предупреждал неделю назад.

Прошлым летом Роскомнадзор заблокировал копию сайта фанатских рассказов «Книга Фанфиков» («Фикбук») за ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Тогда в ведомстве тоже отмечали, что неоднократно требовали от владельцев сайта удалить запрещенные материалы, однако ресурс только переносил их на другие страницы под своим контролем.

Ранее РКН высказался о списке запрещенных в СМИ бранных слов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами