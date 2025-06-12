Wattpad угрожает блокировка в России

Роскомнадзор (РКН) может из-за нарушения законодательства РФ ограничить доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad, сообщает ТАСС.

Как объяснили в ведомстве, на ресурсе регулярно распространяется противоправный контент, в том числе публикации с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Это нарушает федеральный закон №149-ФЗ. Владелец платформы три раза привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещенных данных. На него наложены штрафы в размере 5,3 млн руб., которые до сих пор не погашены. Сейчас на сайте ресурса по-прежнему есть 130 страниц с противоправными публикациями.

«В случае продолжения распространения противоправных материалов и игнорирования требований к платформе Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории Российской Федерации», — заявили в РКН.

Прошлым летом Роскомнадзор заблокировал копию сайта фанатских рассказов «Книга Фанфиков» («Фикбук») за ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Тогда в ведомстве тоже отмечали, что неоднократно требовали от владельцев сайта удалить запрещенные материалы, однако ресурс только переносил их на другие страницы под своим контролем.

Ранее РКН высказался о списке запрещенных в СМИ бранных слов.