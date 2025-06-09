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Роскомнадзор опроверг расширение списка запрещенных в СМИ бранных слов

РКН: список запрещенных в СМИ слов не расширят
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор (РКН) опроверг расширение списка запрещенных в СМИ слов после появления «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации». Об этом пишет «Лента.ру».

В словаре в перечислены 14 корней нецензурных слов. Помимо известных на «х», «п», «е» и «б», добавили новые на: -бзд-; -елд-; -говн-; -жоп-; -манд(а); -муд-; -перд-; -сра-; -(с)са-; -шлюх/ш-. Однако в ведомстве подчеркнули, что расширение списка — не равно запрет для использования в СМИ.

«Слова с приведенными другими корнями являются по своей сути бранными, вульгарными, грубо-просторечными, жаргонными и имеют соответствующие пометы в словарях русского языка, однако помет «обсценное», «табу» данные слова не содержат. Такие слова относятся к ненормативной лексике, использование которой при осуществлении публичной, общественно и государственно значимой коммуникации недопустимо, однако данные слова не являются нецензурной бранью с точки зрения русского языка», — сказали в РКН.

Таким образом, запретными для использования в СМИ остаются четыре слова и образованные от них словосочетания и выражения.

В конце мая депутат Госдумы РФ Александр Аксененко заявил, что поправки об увеличении штрафов за нецензурную речь в общественных местах. Сейчас нецензурная ругань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое можно получить штраф от 500 до 1 тыс. рублей или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток. Новые поправки предполагают повышение этой суммы для физических лиц до 20 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске потребовали отменить концерты «Ленинграда» за сквернословие.

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