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В МВД рассказали об ущербе из-за IT-преступлений в России

МВД: ущерб от IT-преступлений в РФ за пять месяцев превысил 81 млрд рублей
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Global Look Press

Ущерб, который был причинен жителям России IT-преступлениями, за первые пять месяцев 2025 года, превысил 81 млрд рублей. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в рамках ПМЭФ-2025, пишет ТАСС.

«Ущерб, несмотря на то, что количество преступлений снижалось, за пять месяцев составил 81 млрд рублей», — сказал Филиппов.

В 2024 году в России был зафиксирован рост киберпреступлений. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, число таких преступлений увеличилось на 17%, по сравнению с 2023 годом. Министр отметил, что большинство киберпреступлений, зафиксированных в РФ, совершается из-за границы.

Колокольцев обратил внимание, что по итогам 2023 года ущерб от преступлений в кибер-сфере достиг 156 млрд рублей. Из-за подобных правонарушений пострадали 113 тысяч жителей пенсионного возраста и семь тысяч несовершеннолетних.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал оперативно вносить в Уголовный кодекс РФ новые преступления, появившиеся с развитием технологий.

Он обратил внимание на то, что большинство преступлений с использованием различных технических приемов, включая ИИ, еще год-полтора назад не приходили никому в голову. Медведев указал на необходимость постоянно следить за развитием мира, чтобы оперативно реагировать на появление тех или иных деяний.

Ранее россиянам назвали пять способов защитить свои данные в гаджете от киберпреступлений.

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