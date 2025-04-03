Медведев предложил внести в Уголовный кодекс новые преступления

Медведев призвал оперативно вносить поправки в УК для борьбы с мошенничеством

Новые преступления, появившиеся с развитием технологий, необходимо оперативно вносить в Уголовный кодекс РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Надо мониторить постоянно социальную среду, в этом плане проводить консультации с правоохранительными органами, которые занимаются расследованием такого рода нарушений, и оперативно вносить изменения в законодательство», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что большинство преступлений с использованием различных технических приемов, включая искусственный интеллект, еще год-полтора назад не приходили никому в голову. Тем не менее они очень быстро проникли на криминальные рынки. Медведев указал на необходимость постоянно следить за развитием мира, чтобы оперативно реагировать на появление тех или иных деяний.

До этого директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков рассказал об одной из схем мошенников с использованием искуственного интеллекта. Это метод, при котором ИИ создает поддельные, но реалистичные видео- и аудиозаписи.

Аферисты могут использовать этот способ, чтобы например создать видео, на котором глава компании призывает перевести средства на определенный счет. Кроме того, такая технология сегодня применяется мошенниками и для создания компрометирующего материала для шантажа, уточнил специалист.

Ранее эксперт рассказал о новом способе мошенничества на маркетплейсах с помощью ИИ.