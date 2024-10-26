Россиянам назвали пять способов защитить свои данные в гаджете от киберпреступлений

Сегодня смартфон — это не просто средство связи, но и цифровое хранилище, переполненное личной информацией. Эксперт МегаФона Борис Лопатин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал пять советов, которые помогут обезопасить смартфон от киберугроз.

Первое — используйте надежные и уникальные пароли. По мнению эксперта, безопасный пароль должен отвечать следующим характеристикам: длина пароля — минимум 8 символов, сочетание прописных и строчных букв, включение цифр и символов.

«Избегайте простых комбинаций и очевидных паролей, таких как «qwerty», имя или дата рождения. Пароль от разблокировки смартфона должен отличаться от паролей для входа в банковские и другие приложения. Для особо чувствительных данных (заметки, папки с документами) используйте дополнительную защиту или храните их в специальных приложениях. И не вводите пароль в местах, где его могут подсмотреть третьи лица. Дополнительно можно использовать специальное стекло, которое ограничивает угол обзора экрана и делает его невидимым для окружающих», — рекомендовал он.

Вторым уровнем защиты может стать двухфакторная аутентификация. Даже если злоумышленники угадают ваш пароль, им потребуется код для доступа к учетной записи. Вы сразу получите уведомление о попытке несанкционированного входа. Еще больше усилить безопасность позволит установка PIN-кода на сим-карту. Тогда при установке карты в другое устройство и некорректном введении пин-кода доступ к сети будет заблокирован, и злоумышленники не смогут получить смс-код или звонок для верификации.

«Остерегайтесь общедоступного Wi-Fi. Как правило, сети в кафе, аэропортах, отелях плохо защищены или оснащены минимальными настройками безопасности. А это значит, что хакеры могут легко проникнуть в сеть и перехватить пользовательский трафик с любого гаджета без особых усилий», — отметил Лопатин.

Эксперт также рекомендовал загружать приложения только из официальных источников, таких как Google Play, Apple Store и RuStore. Воздержаться от скачивания взломанных версий платных приложений, которые могут содержать вредоносный функционал и угрожать безопасности смартфонов, включая кражу личных данных и шифрование файлов для выкупа. Также стоит с осторожностью относиться к выдаче прав приложениям на чтение сообщений, доступ к вызовам и камере. Не устанавливайте ПО, которое требует разрешений, никак не связанных с его основным функционалом.

И последний совет по защите мобильного телефона от киберугроз заключается в регулярном обновлении системы. Обновления повышают защиту устройства, его стабильность и производительность. Поэтому если видите уведомление об обновлении, не откладывайте его в долгий ящик.

«Для повышения безопасности хранения данных стоит рассмотреть установку антивирусного ПО. Поскольку даже в официальные магазины приложений может попасть вредоносное ПО. Для продвинутых пользователей шифрование данных на смартфоне или планшете обеспечивает дополнительную защиту: даже если хакер получит доступ к файлам, он увидит лишь набор символов вместо личной информации. Эксперт также отметил, что многие производители предлагают функции дистанционного определения местоположения, блокировки и удаления данных утерянного устройства, при условии предварительных настроек», — резюмировал он.

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