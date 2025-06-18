В Армении приостановили работу принадлежащих Карапетяну пиццерий

Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении приостановил деятельность четырех пиццерий, принадлежащих группе компаний «Ташир» российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе уточнили, что в 36 пунктах общественного питания «Пицца Ташир» были организованы проверки. По их результатам в четырех точках были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм.

«Производственная деятельность четырех пунктов общественного питания приостановлена. Предоставлено время для устранения нарушений», — говорится в сообщении.

Накануне брат Карапетяна заявил, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски. Позже сообщалось, что он уехал из дома в сопровождении силовиков.

Адвокат Карапетяна заявил, что Следственный комитет обвиняет бизнесмена в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее в Госдуме назвали Пашиняна «врагом армянского народа».