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В Госдуме назвали Пашиняна «врагом армянского народа»

Депутат Бородай: политика Пашиняна может привести к концу существования Армении
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Александр Казаков/РИА Новости

Армения может прекратить свое существование как государство в ближайшие десятилетия из-за политики премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Пашинян — авантюрист, игрок. Вся эта история с Арменией движется к своему логическому завершению. Армения с государственностью может исчезнуть в ближайшие десятилетия. <…> А при таком правителе, как Пашинян, будет прекращать свое существование ускоренными темпами», — заявил Бородай.

По утверждению парламентария, Пашинян является «врагом армянского народа». Депутат также указал на «антирусскую» направленность политики премьер-министра Армении. Без России современная Армения «не могла бы существовать», считает Бородай.

18 июня в Армении задержали президента ГК «Ташир», российского бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна.

До этого один из адвокатов бизнесмена Армен Фероян сообщил, что Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать. При этом также стало известно, что у дома предпринимателя было задержано более 50 человек.

Президент «Ташира» ранее заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он пообещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», если политики потерпят неудачу. Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что власти «снова деактивируют» бизнесмена «и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих.

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