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В жилом доме в Архангельске после взрыва газа обнаружили двух человек

МЧС РФ: два человека не выжили при взрыве газа в жилом доме в Архангельске
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МЧС Архангельской области

Два человека без признаков жизни были обнаружены в многоквартирном доме в Архангельске, где произошел взрыв газа. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по Архангельской области в Telegram-канале.

Из заявления следует, что возникший после взрыва пожар был ликвидирован в 11:30 (совпадает с мск).

Взрыв в одном из многоквартирных домов, расположенных на улице 100-й Дивизии в Архангельске, произошел утром 14 июня. В результате в здании произошло частичное обрушение кровли. МЧС РФ сообщало, что под завалами могли оказаться люди.

После взрыва газа в квартире на втором этаже начался пожар. С течением времени площадь возгорания достигла 200 квадратных метров, при этом прибывшим на место сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на соседние деревянные постройки.

Всего к тушению пожара привлекли 23 специалиста и шесть единиц техники. В результате возгорания пострадали два человека.

24 мая в пятиэтажном жилом доме в Донецке произошел взрыв газа, в результате которого пострадали четыре человека. Двух раненых — 85-летнюю женщину и 39-летнего мужчину — доставили в больницу. Четырехлетнему ребенку медики оказали помощь на месте, а 18-летнюю девушку отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Ставрополе засняли на видео взрыв в квартире одного из жилых домов.

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