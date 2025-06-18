Стало известно, что бойцы СВО смогут пройти обучение в одном из крупнейших вузов РФ

Ветераны СВО смогут пройти обучение и получить диплом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом пишет ТАСС.

Соглашение об этом подписали статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и ректор вуза Николай Кропачев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Таким образом, ветераны спецоперации и дети погибших участников смогут пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию, заключили представители вуза.

До этого анонсировали новый поток программы для бойцов СВО «Время героев». Однако дата начала еще не определена.

12 июня, в День России, президент России Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев» в Кремле.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее Путин сообщил участникам программы «Время героев», в чем видит смысл Дня России.