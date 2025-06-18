Следствие ходатайствует об аресте Карапетяна

Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СК Армении отметили, что в отношении бизнесмена было возбуждено дело по статье о публичных призывах к захвату власти.

«18 июня он (Карапетян — «Газета.Ru») был задержан и доставлен в орган, осуществляющий производство. В суд подано ходатайство о применении в отношении последнего меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Помимо этого, комиссия по регулированию общественных услуг оштрафовала «Электрические сети Армении» на 10 млн драмов (около 2 млн рублей) за выявленные нарушения.

Накануне брат Карапетяна заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски. Позже сообщалось, что он уехал из дома в сопровождении силовиков.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее глава «Ташира» заявил, что не откажется от своих ценностей в угоду властям Армении.