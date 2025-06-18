В Иране раскрыли число жертв атак Израиля с начала конфликта

В Иране заявили о гибели 48 женщин и детей при атаках Израиля

В результате ударов Израиля по территории Ирана погибли по меньшей мере 48 женщин и детей. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает агентство NourNews.

«153 женщины и ребенка получили ранения, а 48 погибли за последние несколько дней», — сказала представитель правительства Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Тегеран пообещал прошедшей ночью особенно масштабные атаки. Израиль, в свою очередь, атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана и несколько объектов по производству оружия. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России предупредили об угрозе миру из-за конфликта Ирана и Израиля.