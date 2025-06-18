В МИД России предупредили об угрозе миру из-за конфликта Ирана и Израиля

Военный конфликт между Израилем и Ираном идет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру из-за ударов по ядерным объектам. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это все ведет не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам», — сказала дипломат, отметив, что ядерная угроза в этом конфликте имеет реальное значение.

По ее словам, Иран имеет право на атомные объекты, а удары по ним являются глобальной угрозой.

Утром 18 июня израильская армия сообщила, что за последние часы более 50 истребителей ВВС страны совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана.

Среди прочего, был атакован объект по производству центрифуг. В Израиле считают, что это производство помогло бы Ирану расширить масштабы и темпы обогащения урана в целях разработки ядерного оружия. В армии Израиля подчеркнули, что ядерные разработки для гражданского использования не требуют обогащения на этих уровнях.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.