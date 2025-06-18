Врач раскрыл преимущества физической активности

Йога может помочь человеку поддерживать тело в хорошей форме и сохранить ментальное здоровье. Об этом агентству «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.

«Йога, имея множество направлений, включает в себя самые разные типы нагрузок – силовую, кардио, тренировку баланса, а также дыхательные упражнения. Все это позитивно сказывается на общем самочувствии, здоровье мышц и суставов, а также положительно влияет на нервную систему», — сказал специалист.

При этом Тяжельников отметил, что для занятий йогой есть ряд противопоказаний. Например, по словам врача, у человека могут наблюдаться злокачественные образования, воспалительные заболевания и периоды обострения хронических болезней. В связи с этим специалист рекомендовал перед занятиями посоветоваться с врачом.

Главврач добавил, что любой желающий может опробовать этот вид физической активности 21 июня на Международном дне йоги на ВДНХ. Тяжельников подчеркнул, что гости мероприятия смогут посетить сессии йоги, которые пройдут под руководством экспертов из России и Индии.

В мае эксперт по йоге Сюань Лань сообщила, что новичкам следует начать с простых упражнений, которые помогут восстановить силы и перезагрузить тело и разум. Так, можно выполнять упражнение «банан», которое представляет собой боковую растяжку, или «кошку-корову».

Ранее женщина перестала чувствовать ногу после занятия йогой.