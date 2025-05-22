Женщина перестала чувствовать ногу после занятия йогой

В США женщина позанималась йогой и перестала чувствовать ногу из-за смещения межпозвоночных дисков, пишет Fox News.

По словам Кимберли Росс, после занятия занятия хатха-йогой она почувствовала острую боль в спине, которая быстро усилилась. В течение нескольких дней американка начала терять чувствительность в правой ноге и испытывать сильную слабость, потеряв контроль над мочевым пузырем. Врачи диагностировали у неё редкое и потенциально опасное состояние, при котором нервы в нижней части спинного мозга сдавливаются из-за смещения межпозвоночных дисков.

Кимберли была проведена экстренная операция по удалению двух повреждённых позвоночных дисков и стабилизации позвоночника. Однако, как предупредили медики, даже после операции существует риск, что женщина может никогда полностью не восстановить подвижность ноги.

Хотя точная связь между занятием йогой и развитием патологии ещё изучается врачами, доктора отметили, что резкое или чрезмерное скручивание и сгибание могут спровоцировать смещение дисков у людей с определённой анатомической предрасположенностью.

Росс, которая раньше активно пропагандировала пользу йоги для здоровья, теперь предупреждает, что даже самые популярные и «мягкие» практики могут быть связаны с риском, особенно если человек имеет скрытые проблемы с позвоночником.

«Я всегда думала, что йога безопасна, но теперь знаю, что нужно быть внимательным к своему телу и не игнорировать сигналы тревоги», — говорит она.

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