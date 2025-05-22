На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина перестала чувствовать ногу после занятия йогой

Американка перестала чувствовать ногу из-за смещения межпозвоночных дисков
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В США женщина позанималась йогой и перестала чувствовать ногу из-за смещения межпозвоночных дисков, пишет Fox News.

По словам Кимберли Росс, после занятия занятия хатха-йогой она почувствовала острую боль в спине, которая быстро усилилась. В течение нескольких дней американка начала терять чувствительность в правой ноге и испытывать сильную слабость, потеряв контроль над мочевым пузырем. Врачи диагностировали у неё редкое и потенциально опасное состояние, при котором нервы в нижней части спинного мозга сдавливаются из-за смещения межпозвоночных дисков.

Кимберли была проведена экстренная операция по удалению двух повреждённых позвоночных дисков и стабилизации позвоночника. Однако, как предупредили медики, даже после операции существует риск, что женщина может никогда полностью не восстановить подвижность ноги.

Хотя точная связь между занятием йогой и развитием патологии ещё изучается врачами, доктора отметили, что резкое или чрезмерное скручивание и сгибание могут спровоцировать смещение дисков у людей с определённой анатомической предрасположенностью.

Росс, которая раньше активно пропагандировала пользу йоги для здоровья, теперь предупреждает, что даже самые популярные и «мягкие» практики могут быть связаны с риском, особенно если человек имеет скрытые проблемы с позвоночником.

«Я всегда думала, что йога безопасна, но теперь знаю, что нужно быть внимательным к своему телу и не игнорировать сигналы тревоги», — говорит она.

Ранее тренер назвала упражнения, которые снизят боль в нижней части тела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами