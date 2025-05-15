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Россиянам рассказали о простых упражнениях из йоги для новичков

Pravda.Ru: упражнение «банан» из йоги поможет перезагрузить тело
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Новичкам в йоге следует начать с простых упражнений, которые помогут восстановить силы и перезагрузить тело и разум. Об этом сообщила эксперт по йоге Сюань Лань, передает Pravda.Ru.

Так, можно выполнять упражнение «банан», которое представляет собой боковую растяжку. Для этого нужно лечь и наклонить руки и ноги в сторону, не двигая бедрами, голова должна сопровождать движение. Специалист также рекомендует выполнить упражнение «прикосновения пальцев» — сесть со скрещенными ногами, вытянуть руки в стороны, касаясь пола кончиками пальцев, затем поднять их над головой, соприкасаясь кончиками пальцев обеих рук. В том же положении можно выполнить скручивание туловища и положить одну руку на противоположное колено, а другую на пол за ягодицей, смотреть нужно назад.

Еще одно легкое упражнение — «кошка-корова».

«Встаньте на четвереньки, поставив руки на ширину плеч (и под плечами), а колени — на ширину бедер (чуть ниже бедер). Вдохните, раскрывая грудную клетку, опуская поясницу и поднимая голову. Выдохните, округляя спину, втягивая пупок и подбородок к груди», — добавили в сообщении.

Врач-психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что регулярные прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, занятия йогой и стретчингом помогут преодолеть весеннюю усталость и слабость.

Ранее стало известно о пользе йоги и силовых упражнений для лечения остеоартрита колена.

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