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Против российского бизнесмена Карапетяна возбудили уголовное дело

Tert: В Армении возбудили дело против главы компании «Ташир» Карапетяна
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Арам Нерсесян/РИА Новости

В Армении против главы российской компании «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна возбудили уголовное дело. Об этом сообщает местное издание Tert.

В публикации говорится, что мужчина находится в Следственном комитете Армении. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. Статьи обвинения на данный момент неизвестны.

Глава пресс-службы компании «Ташир» Зара Аджемян на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) привела комментарий Карапетяна. Он заявил, что «вчерашние события еще раз продемонстрировали полную несостоятельность нынешней власти».

Бизнесмен выразил уверенность в том, что «граждане Армении смогут найти выход из сложившейся ситуации с Божьей помощью».

Накануне брат Самвела Карапетяна, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

Изначально в СМИ поступила информация, что миллиардера задержали, но в МВД ее опровергли. При этом СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».

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