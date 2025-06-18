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Обвиняемые в терактах и атаке БПЛА на аэродром супруги Туриевы не признали вину

ТАСС: супруги Туриевы не признали вину в терактах и атаке БПЛА на аэродром
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы, а также Максим Косяченко в ходе слушания их дела в суде не признали свою вину в терактах на объектах РЖД и атаке БПЛА на военный аэродром. Об этом пишет ТАСС.

«Не признаю», — сказали Туриевы и Косяченко, отвечая на соответствующий вопрос суда.

«Категорически отрицаю, что эти действия были направлены на террористические действия», — добавил Дмитрий Туриев.

18 июня Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении супругов Туриевых и Максима Косяченко. По версии следствия, они по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины совершили теракты на объектах российской железной дороги. Кроме того, их обвиняют в минировании объектов Минобороны России и атаке беспилотников на военный аэродром в августе 2023 года.

До этого сообщалось, что Туриева родилась в Днепродзержинске (украинское название — Каменское), а после распада Советского Союза получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой, работала в области косметологии. У Туриевой есть маленький ребенок, она замужем. Косяченко до ареста был детским тренером по единоборствам в московском фитнес-клубе.

Ранее дело возбудили против жителя Тувы, передававшего ГУР данные о границе с Монголией.

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