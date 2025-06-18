На жителя Тувы, передававшего ГУР данные о границе с Монголией, завели дело

Дело о государственной измене завели на жителя Тувы, который передавал военной разведке Украины сведения о способах пересечения границы России с Монголией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ.
Отмечается, что он причастен «к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины».
Сообщается, что мужчина передавал представителю разведки данные о состоянии границы между РФ и Монголией, способах ее легального и нелегального пересечения. На данный момент фигурант содержится под стражей по другому уголовному делу.
Накануне сообщалось, что обвинение запросило для пермского фотографа Григория Скворцова 18 лет колонии по делу о госизмене. По версии следствия, Скворцов купил снимки засекреченных объектов у своего знакомого писателя, рассказывал фотограф в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Он собирался опубликовать материалы в СМИ, но не успел — его задержали силовики.
Ранее россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену.