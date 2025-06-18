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На жителя Тувы, передававшего ГУР данные о границе с Монголией, завели дело

Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего Украине сведения о границе
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Shutterstock

Дело о государственной измене завели на жителя Тувы, который передавал военной разведке Украины сведения о способах пересечения границы России с Монголией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ.

Отмечается, что он причастен «к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины».

Сообщается, что мужчина передавал представителю разведки данные о состоянии границы между РФ и Монголией, способах ее легального и нелегального пересечения. На данный момент фигурант содержится под стражей по другому уголовному делу.

Накануне сообщалось, что обвинение запросило для пермского фотографа Григория Скворцова 18 лет колонии по делу о госизмене. По версии следствия, Скворцов купил снимки засекреченных объектов у своего знакомого писателя, рассказывал фотограф в своей группе в соцсети «‎ВКонтакте». Он собирался опубликовать материалы в СМИ, но не успел — его задержали силовики.

Ранее россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену.

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