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Дело супругов Туриевых, обвиняемых в терактах и атаке БПЛА, начали слушать в Москве

В Москве начали слушать дело о терактах на объектах РЖД и атаке БПЛА на аэродром
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении супругов Татьяны и Дмитрия Туриевых, а также Максима Косяченко. Их обвиняют в совершении терактов на объектах РЖД, минировании военных объектов РФ и атаке БПЛА на военный аэродром в августе 2023 года по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщает ТАСС.

28-летнего Косяченко и 45-летнюю Туриеву задержали в сентябре 2023 года по обвинению в терактах. По версии следствия, через мессенджеры Viber и Telegram они получили задание от сотрудников ГУР Украины совершить подрывы на двух объектах российской железной дороги.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к другим эпизодам террористической деятельности. А именно к атаке беспилотников на военный аэродром и минировании объектов Минобороны России. Все эти эпизоды следователь впоследствии объединил в одно производство. Какая роль была у супруга Туриевой Дмитрия в совершении этих преступлений, не уточняется.

Известно, что Туриева родилась в Днепродзержинске (украинское название — Каменское), а после развала СССР получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой, работала в области косметологии. У женщины есть маленький ребенок, она замужем. Косяченко до ареста был детским тренером по единоборствам в московском фитнес-клубе.

Ранее появились кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта против офицера Минобороны.

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