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Косметолога и тренера из России обвинили в атаке на военный аэродром

ТАСС: двух россиян обвинили в атаке на военный аэродром при помощи БПЛА
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В уголовном деле россиян Татьяны Туриевой и Максима Косяченко, которых обвиняют в теракте на объектах РЖД в интересах Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны, появились эпизоды минирования военных объектов и атаки на военный аэродром при помощи БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«В отношении Косяченко М. А. и иных лиц, совершивших атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории аэродрома Министерства обороны Российской Федерации 16 августа 2023 года, возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в тексте документа.

Как уточняет ТАСС, показания о причастности к указанным эпизодам Туриевой и Косяченко дали свидетели. В деле могут появиться новые фигуранты.

Россияне были задержаны в сентябре 2023 года. По версии следствия, они получили задание через Viber и Telegram от сотрудников ГУР на совершение теракта на двух объектах железной дороги.

Туриева родилась в Днепродзержинске (украинское название — Каменское), а после развала СССР получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой, работала в области косметологии. У женщины есть маленький ребенок, она замужем. Косяченко до ареста был тренером по единоборствам.

Ранее появились кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта против офицера Минобороны.

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