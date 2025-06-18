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Депутат Затулин заявил, что детей мигрантов стоит принимать в школы без знания русского

Депутат Затулин призвал принимать в школы детей мигрантов без знания русского
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Илья Питалев/РИА Новости

Детей мигрантов, которые не знают русского языка, стоит принимать в школу, несмотря на отсутствие этого навыка. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам представителя власти, обучая таких детей в школах, педагоги помогут воспитать их.

«На самом деле те, кто плохо знают русский язык, их надо учить русскому языку именно в школах и воспитывать их надо там», – рассказал Затулин.

Он также добавил, что в противном случае воспитывать детей мигрантов будут секты или «подворотни».

По сообщениям председателя Госдумы Вячеслава Володина, 81% детей мигрантов не смогли попасть в школы после того, как экзамен на знание языка для поступления стал обязательным.

Всего было зарегистрировано 1762 человека, допущены – 335. Пришли сдавать 44, с заданиями справились – 27.

Ранее в Петербурге все допущенные до теста дети мигрантов провалили экзамен по русскому языку.

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