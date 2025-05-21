В Петербурге все допущенные до теста дети мигрантов провалили экзамен по русскому языку

В Санкт-Петербурге ни один из допущенных до экзамена по русскому языку детей мигрантов не сдал тест. Об этом заявила вице-губернатор города Ирина Потехина, передает «Интерфакс».

Всего на тестирование для зачисления в городские школы подали заявки 14 человек. Однако из-за проблем с документами лишь двое из детей были допущены до экзамена.

«Два ребенка, которые дошли до экзамена, сдать его не смогли. Оба <...> претендуют на поступление в первый класс», — сказала Потехина.

Вице-губернатор Петербурга добавила, что основной поток сдающих тест по русскому языку начнется в августе.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что дети мигрантов, не сдавшие тест на знание русского языка для обучения в российских школах более трех раз, должны возвращаться в страну, из которой приехали.

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь в учебные учреждения не берут без сдачи экзамена на знание русского языка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 мая сообщил, что из 1762 записавшихся на тестирование 81% было отказано в принятии документов.

Ранее были названы регионы РФ, где проживает больше всего детей мигрантов.