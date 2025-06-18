Российский суд оштрафовал Apple на 3 млн рублей

Суд оштрафовал на 3 млн рублей Apple за неудаление запрещенного контента

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей американскую компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — сообщил собеседник агентства.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

10 июня сообщалось, что столичный суд оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

19 мая тот же суд наложил штраф на Apple по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ, по каждому — на 2,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма взысканий составила 7,5 млн рублей.

В апреле в России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн рублей из-за отказа локализовать данные пользователей.

Ранее Apple оштрафовали на $570 млн за ограничение разработчиков.