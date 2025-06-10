В России оштрафовали Apple за пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы оштрафовал компанию Apple на три млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 3 статьи 6. 21 КоАП РФ», — сказала судья Александра Анохина.

Юрист компании настоял, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку административное дело касалось конфиденциальных данных о работе сервисов компании и внутренней переписки Apple.

19 мая тот же суд наложил штраф на Apple по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ, по каждому — на 2,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма взысканий составила 7,5 млн рублей.

В апреле в России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей.

Судебные приставы столичного мирового суда поставили в известность о том, что компания Apple Inc. не заплатила в установленный срок штраф, полученный за нарушение ч. 9 ст. 13.11 КоАП. С 18 апреля они начали взыскание долга. Кроме штрафа, Apple должна заплатить госпошлину — около 3 тысяч рублей.

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