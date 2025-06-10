В России оштрафовали Apple за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 3 статьи 6. 21 КоАП РФ», — сказала судья Александра Анохина.
Юрист компании настоял, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку административное дело касалось конфиденциальных данных о работе сервисов компании и внутренней переписки Apple.
19 мая тот же суд наложил штраф на Apple по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ, по каждому — на 2,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма взысканий составила 7,5 млн рублей.
В апреле в России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей.
Судебные приставы столичного мирового суда поставили в известность о том, что компания Apple Inc. не заплатила в установленный срок штраф, полученный за нарушение ч. 9 ст. 13.11 КоАП. С 18 апреля они начали взыскание долга. Кроме штрафа, Apple должна заплатить госпошлину — около 3 тысяч рублей.
Ранее Apple оштрафовали на $570 млн за ограничение разработчиков.