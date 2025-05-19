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Компанию Apple оштрафовали за пропаганду ЛГБТ на 7,5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
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Depositphotos

Таганский районный суд Москвы наложил штраф на американскую компанию Apple по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), по каждому — на 2,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7,5 млн рублей», — говорится в постановлении судьи.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как касалось конфиденциальных данных о работе сервисов компании и внутренней переписки Apple. Подробности по делу суд и стороны разглашать отказались.

В апреле в России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей.

Судебные приставы столичного мирового суда поставили в известность о том, что компания Apple Inc. не заплатила в установленный срок штраф, полученный за нарушение ч. 9 ст. 13.11 КоАП. С 18 апреля они начали взыскание долга. Кроме штрафа, Apple должна заплатить госпошлину — около 3 тысяч рублей.

Ранее Apple оштрафовали на $570 млн за ограничение разработчиков.

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