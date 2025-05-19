Компанию Apple оштрафовали за пропаганду ЛГБТ на 7,5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы наложил штраф на американскую компанию Apple по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), по каждому — на 2,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7,5 млн рублей», — говорится в постановлении судьи.
Заседание проходило в закрытом режиме, так как касалось конфиденциальных данных о работе сервисов компании и внутренней переписки Apple. Подробности по делу суд и стороны разглашать отказались.
В апреле в России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей.
Судебные приставы столичного мирового суда поставили в известность о том, что компания Apple Inc. не заплатила в установленный срок штраф, полученный за нарушение ч. 9 ст. 13.11 КоАП. С 18 апреля они начали взыскание долга. Кроме штрафа, Apple должна заплатить госпошлину — около 3 тысяч рублей.
Ранее Apple оштрафовали на $570 млн за ограничение разработчиков.