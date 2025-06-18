Совет Федерации прекратил полномочия сенатора от Коми

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Коми Елены Шумиловой. Об этом сообщил «Интерфакс».

Она была членом комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с сентября 2020 года. Ее полномочия истекали в сентябре 2025 года.

Такое решение было принято на основании заявления самой Шумиловой, отметил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

16 июня пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия» сообщила, что Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора, а также подала заявление о добровольном выходе из членов партии.

Выход из партии после получения места в Совете Федерации от законодательного органа республики рассматривается как нарушение, заявили в партии.

9 июня сообщалось, что глава республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Госдуме могут досрочно прекратить полномочия депутата Савченко.