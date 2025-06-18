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Совет Федерации прекратил полномочия сенатора от Коми

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Коми Шумиловой
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РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Коми Елены Шумиловой. Об этом сообщил «Интерфакс».

Она была членом комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с сентября 2020 года. Ее полномочия истекали в сентябре 2025 года.

Такое решение было принято на основании заявления самой Шумиловой, отметил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

16 июня пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия» сообщила, что Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора, а также подала заявление о добровольном выходе из членов партии.

Выход из партии после получения места в Совете Федерации от законодательного органа республики рассматривается как нарушение, заявили в партии.

9 июня сообщалось, что глава республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Госдуме могут досрочно прекратить полномочия депутата Савченко.

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