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Российский сенатор досрочно подала в отставку

Сенатор от Коми Шумилова досрочно подала в отставку
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РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Член Совета Федерации Елена Шумилова, представляющая Республику Коми, досрочно подала в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия».

«Елена Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора Совета Федерации РФ. Ранее Е. Шумилова подала заявление о добровольном выходе из членов партии «Единая Россия», — говорится в сообщении.

В отделении отметили, что считают нарушением выход из партии после получения места в Совфеде. Представители ЕР также напомнили, что сенаторы берут на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед поддержавшей их политической организацией.

9 июня сообщалось, что глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства региона. Новый состав кабмина представят на этой неделе. Депутаты рассмотрят предложенные кандидатуры на сессии 24 июня.

6 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что губернаторы и врио глав регионов, которым предстоит избираться на выборах в сентябре, будут выдвинуты на выборы от «Единой России».

Ранее стало известно, что мэр второго по величине города в Коми подал в отставку.

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