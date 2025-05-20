В Госдуме могут досрочно прекратить полномочия депутата Савченко

В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко, который собирается перейти на другую работу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Савченко Олега Владимировича, избранного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 (Волгоградская область)», — говорится в постановлении.

В случае принятия документа полномочия парламентария перестанут действовать, начиная с сегодняшнего дня.

До этого Савченко рассказал «Газете.Ru», что новая приватизация в России может коснуться в первую очередь промышленных и производственных компаний.

По его мнению, процесс станет выходом из трудностей, которые все больше давят на экономику, в том числе из-за высокой ключевой ставки. Если провести широкую приватизацию без долгих подготовок, без разных сложных, длинных утверждений и обсуждений, это будет хороший выход, заключил депутат.

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