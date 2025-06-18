Замглавы УФСИН Удмуртии арестовали по делу о «подаренной» машине

Суд арестовал замглавы УФСИН Удмуртии по делу о взятке в 2,72 млн рублей

Индустриальный районный суд Ижевска отправил в СИЗО замглавы регионального УФСИН Р. Газизуллина, которого обвиняют в получении взятки в виде иномарки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 17 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат Газизуллина просил не изолировать подзащитного от общества и избрать ему иную меру пресечения.

По версии следствия, в 2023 году глава группы компаний, работавшей с удмуртскими колониями, подарил заместителю начальника регионального ФСИН автомобиль Mazda СХ5 стоимостью 2,72 млн рублей в обмен на то, чтобы сотрудник лоббировал интересы ГК.

До этого сообщалось, что у бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, приговоренного к девяти годам колонии по делу о взятке, выявили долги более чем на 376 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области у экс-главы ГИБДД изъяли имущество на 49 миллионов.