Осужденный за взятки экс-замдиректора ФСИН задолжал почти 380 млн рублей

У бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, приговоренного к девяти годам колонии по делу о взятке, выявлены долги более чем на 376 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Максименко должен физическим и юридическим лицам 330 млн рублей. Также ему необходимо оплатить назначенный в рамках приговора штраф в 43 млн рублей, а также свыше 3 млн рублей пени за несвоевременную уплату штрафа.

Имущество Максименко арестовано. Оно включает 1,1 млн рублей на банковских счетах, акции Apple, депозитарные расписки Alibaba и Aluminum Corp., а также акции Сбербанка.

Суд постановил взыскать активы, если экс-замдиректора ФСИН не оплатит долг самостоятельно.

В мае 2023 года Одинцовский суд приговорил Максименко к девяти годам колонии строгого режима за взятки и злоупотребления. Он был лишен звания и госнаграды, а также его обязали уплатить более 370 млн рублей. Как сообщили в СК, из-за действий Максименко было сорвано исполнение федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». В итоге 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд заключил под стражу начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко.