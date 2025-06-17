Замглавы ФСИН Удмуртии задержали за взятку почти в 3 млн рублей

СК завел дело на замглавы ФСИН Удмуртии по делу о взятке в 2,7 млн рублей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту получения крупной взятки в отношении замглавы ФСИН Удмуртии. Подробности пресс-служба СК опубликовала в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в 2023 году глава группы компаний, работавшей с удмуртскими колониями, подарил заместителю начальника регионального ФСИН автомобиль стоимостью более 2,7 млн рублей в обмен на то, чтобы сотрудник лоббировал интересы ГК.

Подозреваемому собираются предъявить обвинение. Кроме того, следователь будет просить суд заключить задержанного под стражу.

До этого сообщалось, что бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, осужденная за взятку, подала иск о переводе в другую колонию. Отмечалось, что иск оставлен без движения в связи с нарушениями при его подаче.

В настоящий момент Кондрат отбывает наказание в одной из колоний в Республике Хакасия.

Ранее стало известно, что осужденный за взятки экс-замдиректора ФСИН задолжал почти 380 млн рублей.