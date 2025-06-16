В российском регионе у экс-начальника ГИБДД изъяли имущество почти на 50 миллионов

В Волгоградской области у экс-главы ГИБДД изъяли имущество на 49 миллионов

В Волгограде по иску прокуратуры у экс-начальника УГИБДД ГУ МВД региона изъяли незаконное имущество на 49 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как установили правоохранители, с 2020 года по 2023 год бывший глава ГИБДД и его родственники на деньги, законность получения которых не подтверждена, приобрели автомойку для грузовых автомобилей, три грузовика и три легковых автомобиля.

«Решением Краснооктябрьского районного суда города Волгограда требования прокуратуры удовлетворены», — сказано в сообщении.

Как уточняется, после вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Уголовное дело по обвинению бывшего полицейского в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в крупном размере, приобретенного в результате совершения преступления), на данный момент рассматривает суд, рассказали правоохранители.

До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2024 году у российских чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 млрд рублей. По словам Краснова, имущество было приобретено чиновниками на неподтвержденные доходы из сомнительных источников, поэтому в каждом случае прокуроры в судебном порядке изымали его в пользу государства.

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