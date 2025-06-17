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Депутаты приняли закон о защите русского языка

Госдума приняла закон о защите русского языка
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Depositphotos

Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона о защите русского языка, предусматривающий размещение вывесок и надписей только на русском. Об этом сообщил ТАСС.

С марта следующего года вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке.

Документ предполагает внесение изменений в ряд федеральных законов. Закон «О защите прав потребителей» хотят дополнить статьей, согласно которой при осуществлении торговли и бытового обслуживания потребителей должна быть представлена информация на русском языке. При этом могут быть использованы государственные языки республик или иные языки народов России.

По усмотрению изготовителя или продавца данная информация может быть выполнена также на иностранных языках — надписи на обоих языках должны быть идентичными.

Изменения также предлагается внести в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Они предполагают, что названия объектов капитального строительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе, должны быть выполнены только с использованием кириллицы.

В начале июня президент Владимир Путин призвал не затягивать с разработкой закона о языках народов России.

Ранее Медведев написал пост на «зумерском» языке.

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