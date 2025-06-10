В Совбезе РФ высказались о значимости русского языка

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что русский язык является основой для противодействия угрозам внешней идеологической экспансии. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в ходе заседания была подчеркнута роль русского языка, которая в настоящее время «важна как никогда».

«Наша страна успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры и литературы, навязывания установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в комментарии секретаря по итогам заседания СБ.

Шойгу отметил, что во время заседания также была отмечена работа музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры. По его мнению, именно культура оказывает позитивное влияние на воспитание молодых россиян.

До этого Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка поддержал идею создания на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.

Ранее философ Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности.