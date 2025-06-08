На севере Москвы эвакуировали посетителей торгового центра

В торговом центре «Метрополис» на севере Москвы начали эвакуацию посетителей и персонала. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, как посетителей выводят с помощью громкоговорителей.

На месте работают спасатели, к зданию прибыли две пожарные машины. По информации МЧС, сработала пожарная сигнализация, но признаков возгорания пока не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне в городе Азове Ростовской области произошел крупный пожар на складе. В результате возгорания пострадал работник складского помещения, он был доставлен в больницу с ожогами, ему оказывается необходимая помощь.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе. Кадры со столбом черного дыма на месте возгорания публиковал «Осторожно, Москва». Как уточняется в публикации, поблизости находятся торговый центр и госпиталь.

Ранее на складе в подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение.