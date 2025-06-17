При обстреле Донецка оказались повреждены семь жилых домов

СЦКК: в результате обстрела ВСУ в Донецке были повреждены семь жилых домов

При обстреле Ленинского района Донецка пострадали 14 человек, трое женщин и 11 мужчин. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.

Обстрел велся из РСЗО HIMARS производства США. На улице Кирова был полностью разрушен один многоквартирный жилой дом, еще шесть домов и административное строение были повреждены. Также снаряды попали по коммунальным предприятиям на улице Продольной.

«Задокументированы повреждения кровли, перекрытий, остекления, фасадов, автомобилей и коммунальной техники по девяти адресам», — сообщили в СЦКК.

Утром 17 июня стало известно, что в Донецке прогремели как минимум 10 мощных взрывов. В городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого в результате удара беспилотника ВСУ по Донецку пострадали шестеро детей.

Ранее ВСУ атаковали храм в Донецке с помощью ударного дрона.