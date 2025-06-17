На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Донецка оказались повреждены семь жилых домов

СЦКК: в результате обстрела ВСУ в Донецке были повреждены семь жилых домов
close
Telegram-канал Факты военных преступлений Украины

При обстреле Ленинского района Донецка пострадали 14 человек, трое женщин и 11 мужчин. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.

Обстрел велся из РСЗО HIMARS производства США. На улице Кирова был полностью разрушен один многоквартирный жилой дом, еще шесть домов и административное строение были повреждены. Также снаряды попали по коммунальным предприятиям на улице Продольной.

«Задокументированы повреждения кровли, перекрытий, остекления, фасадов, автомобилей и коммунальной техники по девяти адресам», — сообщили в СЦКК.

Утром 17 июня стало известно, что в Донецке прогремели как минимум 10 мощных взрывов. В городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого в результате удара беспилотника ВСУ по Донецку пострадали шестеро детей.

Ранее ВСУ атаковали храм в Донецке с помощью ударного дрона.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами