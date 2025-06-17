Карапетян прокомментировал обыски в его доме

Карапетян заявил, что власти Армении хотели его задержать, но люди дали отпор

Президент компании «Ташир» Самвел Карапетян прокомментировал обыски у себя дома. Об этом сообщает RT.

По словам Карапетяна, силовики хотели провести «маски-шоу» и задержать его, но простые люди дали им отпор.

Предприниматель подчеркнул, что улица у его дома сейчас перекрыта полностью.

До этого Армянская церковь призвала власти страны прекратить преследование миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг мецената Самвела Карапетяна в Армении.

В МВД Армении опровергли задержание российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

По информации Sputnik, у дома миллиардера в Ереване были задержаны более 45 человек.

Брат предпринимателя, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил Armlur, что Самвел Карапетян все еще дома. По его словам, «его не арестовали, но скоро арестуют».

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».