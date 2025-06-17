На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карапетян прокомментировал обыски в его доме

Карапетян заявил, что власти Армении хотели его задержать, но люди дали отпор
close
Арам Нерсесян/РИА Новости

Президент компании «Ташир»  Самвел Карапетян  прокомментировал обыски у себя дома.  Об этом сообщает RT.

По словам Карапетяна, силовики хотели провести «маски-шоу» и задержать его, но простые люди дали им отпор.

Предприниматель подчеркнул, что улица у его дома сейчас перекрыта полностью.

До этого Армянская церковь призвала власти страны прекратить преследование миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг мецената Самвела Карапетяна в Армении.

В МВД Армении опровергли задержание российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

По информации Sputnik, у дома миллиардера в Ереване были задержаны более 45 человек.

Брат предпринимателя, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил Armlur, что Самвел Карапетян все еще дома. По его словам, «его не арестовали, но скоро арестуют».

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами