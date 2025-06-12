У побережья Индии третий день не могут потушить контейнеровоз с опасным грузом

У берегов Индии третий день не могут потушить загоревшийся контейнеровоз Wan Hai 503. Об этом пишет The Maritime Executive.

По его данным, несмотря на прогресс в борьбе с огнем, по-прежнему сохраняется опасность, что загорится топливо на борту (там находятся около 2 тыс. т мазута и 240 т дизельного топлива). Береговая охрана Индии сообщила, что контролирует около 40% охваченной пламенем площади. Корма не затронута возгоранием. Команде спасателей впервые удалось подняться на борт и начать подготовку к отбуксировке судна в безопасное место. Кроме того, вдали от горящего контейнеровоза обнаружили не менее 10 плавающих контейнеров.

Издание The New Indian Express сообщило, что судно под флагом Сингапура перевозило 157 контейнеров с опасным грузом. На палубе были слышны взрывы, которые могли произойти из-за детонации транспортируемых взрывчатых веществ. На борту были 18 членов экипажа, они были эвакуированы, а пятерых из них госпитализировали с ожогами. Власти Индии не намерены разрешать Wan Hai 503 заходить в свои порты: оно должны будет покинуть воды страны после того, как пожар будет потушен.

В конце мая у берегов индийского штата Керала в водах Аравийского моря потерпел крушение контейнеровоз MSC ELSA 3, следовавший под флагом Либерии. Судно ушло под воду у порта Кочи после того, как один из трюмов начал стремительно заполняться водой, что привело к его полной потере остойчивости и опрокидыванию. На борту было 640 контейнеров, включая 13 с опасными веществами и 12 — с карбидом кальция. Помимо этого, в топливных танках судна перевозилось свыше 84 т дизеля и около 367 т мазута, что создало серьезную угрозу экологического бедствия.

Ранее капитаном столкнувшегося у берегов Британии с танкером судна оказался россиянин.