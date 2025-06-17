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В Домодедово прокомментировали решение суда о передаче аэропорта государству

Домодедово работает штатно на фоне решения суда о передаче аэропорта государству
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Максим Блинов/РИА Новости

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме на фоне решения суда об обращении в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», под контролем которого находятся активы аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В публикации отмечается, что аэропорт выполняет все обязательства перед пассажирами и партнерами. Все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с расписанием, а операционные процессы обеспечены в полном объеме, добавили в пресс-службе.

17 июня сообщалось, что арбитражный суд Московской области на заседании во вторник полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово.

В январе Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждало, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры.

Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность.

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