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Аэропорт Домодедово передадут государству по иску Генпрокуратуры России

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово государству
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Московской области на заседании во вторник полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участника процесса.

По его словам, исковое заявление было полностью удовлетворено, а также немедленно приведено к исполнению.

В марте десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры РФ, оставив в силе право группы «Домодедово» обслуживать биржевые облигации.

В январе Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждало, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры.

Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность.

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